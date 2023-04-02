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Сегодня, 11:33

Терзич: «Обидное поражение. У нас были большие надежды на матч с «Баварией»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (2:4) в матче 26-го тура бундеслиги.

«Мы знаем, что можем полагаться на Грегора Кобеля. И будем делать это и дальше. Несомненно, ему тяжело сейчас. Было бы глупо говорить, что в первые 15 минут мы играли хорошо. Мы слишком долго реагировали на неудачи и пытались реабилитироваться. После 22 минут счет был уже 0:3. Во втором тайме мы вновь пытались изменить ситуацию. Это обидное поражение, и мы сядем в самолет разочарованными. У нас были большие надежды на эту игру», — приводит слова Терзича пресс-служба «Боруссии».

«Бавария» вышла на первое место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 55 очков за 26 матчей. «Боруссия» располагается на второй строчке с 53 очками.

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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