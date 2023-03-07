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Сегодня, 20:08

Гришин считает, что Ондуа не проходит в состав «Ганновера» не из-за его отношения к России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о ситуации с защитником «Ганновера» Гаэлем Ондуа.

«Я не думаю, что это связано с его отношением к России. Скорее всего, на это повлияли игровые аспекты. Если игрок сильный, то тренер не будет его по каким-то причинам сажать на скамейку. Он всего за год сыграл две игры, где выходил на замену. И это уже было до его интервью. Вероятно, что он просто проиграл конкуренцию другим игрокам», — приводит слова Гришина RT.

6 марта Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает из-за его российского паспорта и отношения к России.

Ондуа является воспитанником «Локомотива» и ЦСКА. 27-летний футболист имеет российское гражданство. На чемпионате мира в Катаре он сыграл за сборную Камеруна в бутсах с триколором.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1120421-grishin-ondua-futbol
Гаэль Ондуа
Футбол
ФК Ганновер
Александр Гришин
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