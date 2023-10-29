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Кейн рассказал о своем голе с центра поля в матче с «Дармштадтом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал о своем голе с центра поля в матче 9-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта» (8:0).

«Я принял мяч и краем глаза увидел, что вратарь находится в странном положении. Я подумал про себя: «Мы уже впереди с отрывом в четыре-пять голов, так почему бы и нет?», — приводит слова Кейна Kicker.

30-летний форвард в текущем сезоне сыграл за «Баварию» 13 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результатвиных передач.

Мюнхенцы с 23 очками лидируют в турнирной таблице бундеслиги. У команды пока ни одного поражения в этом сезоне.

Радость футболистов &laquo;Арсенала&raquo; после гола в&nbsp;ворота &laquo;Шеффилда&raquo;. «Арсенал» в погоне за «Тоттенхэмом», Кейн забил с центра поля, «Ювентус» вырвался на первое место на 90+7-й минуте

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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