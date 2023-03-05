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Германия

Сегодня, 09:53

Салихамиджич высказался об интересе «Баварии» к нападающему Кейну

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал продление контракта с нападающим Эриком-Максимом Шупо-Мотингом до 2024 года.

«Прежде всего, мы рады, что у нас есть Шупо. Что будет летом, я пока не могу сказать», — приводит слова Салихамиджича Sky Sports.

Также спортивный директор «Баварии» ответил на вопрос, что означает продление Шупо-Мотинга в отношении возможного подписания форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Ничего, это чушь. Сейчас мы не рассматриваем этот вопрос. Мы продлили контракт с Эриком на данный момент. Надеюсь, он продолжит в том же духе, будет забивать голы, а там посмотрим», — сказал Салихамиджич.

В этом сезоне Шупо-Мотинг провел 25 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 4 результативные передачи. Сообщалось, что зарплата игрока будет вдвое увеличена по новому контракту.

Источник: Sky Sports
Гарри Кейн
Эрик-Максим Шупо-Мотинг
ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
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