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Германия

Сегодня, 16:10

Хавбек «Баварии» Мусиала может перейти в «Барселону»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Fichajes.

По информации издания, главный тренер сине-гранатовых Хави является одним из инициаторов подписания хавбека. Специалист считает, что у Мусиалы есть потенциал вырасти в одного из лучших игроков мира.

20-летний хавбек выступает за «Баварию» с лета 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне немецкий полузащитник провел за мюнхенский клуб 33 матча, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
Джамал Мусиала
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