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Германия

Сегодня, 12:02

Оливер Кан отреагировал на слухи о том, что он взбесился, узнав об увольнении из «Баварии».

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал информацию о своей реакции на увольнение из клуба.

Ранее в немецких СМИ сообщалось, что Кан взбесился, когда ему сообщили об увольнении, а после этого экс генеральному директору команды запретили праздновать с ней чемпионский титул.

«Утверждение о том, что я взбесился, когда мне сообщили об увольнении, определенно не соответствует действительности. В пятницу мне позвонил Герберт Хайнер и сообщил мне об этом решении. Это был спокойный и обстоятельный разговор. Мне просто было интересно, почему это решение было вынесено именно сейчас. В субботу утром мне сообщили, что я не смогу пойти на игру. Я также спокойно принял это решение. Конечно, я разочарован, но я невероятно рад этому чемпионству и рад за команду, тренеров и наших болельщиков», — написал Кан в своем Twitter-аккаунте.

«Бавария» объявила об увольнении Кана сразу после завоевания чемпионского титула в бундеслиге. Кроме того, мюнхенцев покинул спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Оливер Кан
Футбол
ФК Бавария
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