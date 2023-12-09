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Германия

Сегодня, 00:26

«Хоффенхайм» победил «Бохум»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Хоффенхайм» переиграл «Бохум» в матче 14-го тура чемпионата Германии — 3:1. Встреча прошла на стадионе «ПриЗироу Арена» в Зинсхайме.

На 32-й минуте встречи хозяева вышли вперед благодаря автоголу. В конце первого тайма Андрей Крамарич удвоил преимущество «Хоффенхайма». На 76-й минуте встречи полузащитник Ильхас Бебу, вышедший на замену, довел счет до крупного. Однако в концовке гостям удалось забить гол престижа — отличился португалец Гонсалу Пасиенсия.

«Хоффенхайм» набрал 23 очка и идет на 6-й строчке в турнирной таблице. «Бохум» занимает 12-е место — 13 очков.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
08 дек, 22:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
3:1
Бохум
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
Футбол
ФК Бохум
ФК Хоффенхайм
0
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