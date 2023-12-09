«Хоффенхайм» победил «Бохум»

«Хоффенхайм» переиграл «Бохум» в матче 14-го тура чемпионата Германии — 3:1. Встреча прошла на стадионе «ПриЗироу Арена» в Зинсхайме.

На 32-й минуте встречи хозяева вышли вперед благодаря автоголу. В конце первого тайма Андрей Крамарич удвоил преимущество «Хоффенхайма». На 76-й минуте встречи полузащитник Ильхас Бебу, вышедший на замену, довел счет до крупного. Однако в концовке гостям удалось забить гол престижа — отличился португалец Гонсалу Пасиенсия.

«Хоффенхайм» набрал 23 очка и идет на 6-й строчке в турнирной таблице. «Бохум» занимает 12-е место — 13 очков.