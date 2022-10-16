Дубль Тиггеса принес «Кельну» победу над «Аугсбургом»

«Кельн» обыграл «Аугсбург» на своем поле в матче 10-го тура чемпионата Германии — 3:2.

У хозяев дублем отличился Штеффен Тиггес, еще один гол на счету Дениса Хусейнбашича. За гостей забили Флориан Нидерлехнер и Даниэль Калиджури.

«Кельн» поднялся на седьмое место в турнирной таблице бундеслиги с 16 очками в 10 матчах. «Аугсбург» идет на 12-й строчке с 13 очками в 10 играх.