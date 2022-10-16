Дубль Тиггеса принес «Кельну» победу над «Аугсбургом»

Сегодня, 18:27
«Кельн» обыграл «Аугсбург» на своем поле в матче 10-го тура чемпионата Германии — 3:2.
У хозяев дублем отличился Штеффен Тиггес, еще один гол на счету Дениса Хусейнбашича. За гостей забили Флориан Нидерлехнер и Даниэль Калиджури.
«Кельн» поднялся на седьмое место в турнирной таблице бундеслиги с 16 очками в 10 матчах. «Аугсбург» идет на 12-й строчке с 13 очками в 10 играх.
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Основные источники исследования