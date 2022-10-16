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Сегодня, 19:46

Томас Мюллер пропустит матч «Баварии» с «Фрайбургом» из-за травмы

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер пропустит матч 10-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга», сообщает пресс-служба мюнхенцев.

33-летний немец не был включен в заявку из-за мышечной травмы.

Мюллер пропустил прошлую игру «Баварии» в чемпионате Германии против дортмундской «Боруссии» (2:2) из-за болезни.

Матч «Бавария» — «Фрайбург» состоится сегодня, 16 октября и начнется в 20.00 по московскому времени.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Спартак 0
Перерыв

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

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21%

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19%

1.72
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Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
ФК Фрайбург
0
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