Томас Мюллер пропустит матч «Баварии» с «Фрайбургом» из-за травмы

Сегодня, 19:46
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер пропустит матч 10-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга», сообщает пресс-служба мюнхенцев.
33-летний немец не был включен в заявку из-за мышечной травмы.
Мюллер пропустил прошлую игру «Баварии» в чемпионате Германии против дортмундской «Боруссии» (2:2) из-за болезни.
Матч «Бавария» — «Фрайбург» состоится сегодня, 16 октября и начнется в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования