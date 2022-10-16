Томас Мюллер пропустит матч «Баварии» с «Фрайбургом» из-за травмы

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер пропустит матч 10-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга», сообщает пресс-служба мюнхенцев.

33-летний немец не был включен в заявку из-за мышечной травмы.

Мюллер пропустил прошлую игру «Баварии» в чемпионате Германии против дортмундской «Боруссии» (2:2) из-за болезни.

Матч «Бавария» — «Фрайбург» состоится сегодня, 16 октября и начнется в 20.00 по московскому времени.