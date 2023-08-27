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Сегодня, 12:50

Кейн: «Бавария — идеальный команда. Она сделает меня лучше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото Reuters
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался о своем переходе в мюнхенский клуб.

«Мы должны побеждать. Таков здешний менталитет, и этот менталитет «Баварии» сделает меня лучше как игрока и поможет прогрессировать. Я хотел получить этот опыт, бороться за титулы, за Лигу чемпионов.

Играть за такой огромный клуб – это безумный вызов. Я меньше думал о чемпионате и больше о «Баварии»: как я могу стать лучше? «Бавария» – идеальная команда для меня» , – приводит слова Кейна Bild.

30-летний англичанин перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Он провел за новую команду два матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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РБ Лейпциг – Штутгарт
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Бохум – Боруссия Д
 1 : 1
26.08 16:30
Дармштадт – Унион Б
 1 : 4
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Кельн – Вольфсбург
 1 : 2
26.08 16:30
Фрайбург – Вердер
 1 : 0
26.08 16:30
Хайденхайм – Хоффенхайм
 2 : 3
26.08 19:30
Боруссия М – Байер
 0 : 3
27.08 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
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Бавария – Аугсбург
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