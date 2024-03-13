Кейн расстроен решением Тухеля уйти из «Баварии»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн был разочарован, узнав о решении главного тренера Томаса Тухеля покинуть команду.

В феврале «Бавария» объявила об уходе 50-летнего специалиста из клуба по окончании сезона-2023/24.

Как сообщает Goal со ссылкой на Kicker, Кейн хотел бы продолжить работать с Тухелем, который убедил его перейти в «Баварию» этим летом. Однако футболист признает, что подобные решения являются частью футбола.

Ранее стало известно, что на данный момент приоритетом для Тухеля является возвращение в АПЛ. В частности, он готов возглавить «Манчестер Юнайтед».

После 25 туров «Бавария» располагается на втором месте в чемпионате Германии с 57 очками.