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Германия

13 марта, 19:24

Кейн расстроен решением Тухеля уйти из «Баварии»

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн был разочарован, узнав о решении главного тренера Томаса Тухеля покинуть команду.

В феврале «Бавария» объявила об уходе 50-летнего специалиста из клуба по окончании сезона-2023/24.

Как сообщает Goal со ссылкой на Kicker, Кейн хотел бы продолжить работать с Тухелем, который убедил его перейти в «Баварию» этим летом. Однако футболист признает, что подобные решения являются частью футбола.

Ранее стало известно, что на данный момент приоритетом для Тухеля является возвращение в АПЛ. В частности, он готов возглавить «Манчестер Юнайтед».

После 25 туров «Бавария» располагается на втором месте в чемпионате Германии с 57 очками.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/harry-kane-disappointed-thomas-tuchel-bayern-munich-exit-head-coach-premier-league-return/blt347fa05526da3458#cs2d00e6a4b4215627
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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