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Сегодня, 15:02

Ким Мин Чжэ 5 июля пройдет первую часть медосмотра для перехода в «Баварию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ сегодня пройдет первую часть медицинского обследования для перехода в «Баварию».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, медобследование не будет проходить в Мюнхене.

Ранее информировалось, что 26-летний кореец дал согласие на переход и подписание пятилетнего контракта до 2028 года.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Бавария
ФК Наполи
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