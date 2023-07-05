Ким Мин Чжэ 5 июля пройдет первую часть медосмотра для перехода в «Баварию»

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ сегодня пройдет первую часть медицинского обследования для перехода в «Баварию».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, медобследование не будет проходить в Мюнхене.

Ранее информировалось, что 26-летний кореец дал согласие на переход и подписание пятилетнего контракта до 2028 года.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.