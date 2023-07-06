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Германия

6 июля, 23:42

Швайнштайгер назвал приезд Гвардиолы в «Баварию» одной из причин кризиса немецкого футбола

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер порассуждал о причинах кризиса немецкого футбола.

«Это очень сложная ситуация для сборной Германии и немецкого футбола в целом. Думаю, произошло много изменений. Знаете, когда Гвардиола приехал в страну, возглавил «Баварию», все верили, что мы должны играть в его футбол – короткие передачи и все такое.

Мы теряли наши ценности. Я думаю, что раньше большинство других стран видели в Германии бойца, команду готовую бороться до конца матча. Мы забыли о своих сильных сторонах за последние 7-8 лет. Мы были больше сосредоточены на том, чтобы красиво пасоваться друг с другом, это одна из причин», – приводит слова Швайнштайгера TalkSport.

Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 годы. Под его руководством мюнхенцы трижды становились чемпионами Германии и три раза завоевали Кубок страны.

Бастиан Швайнштайгер
Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
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