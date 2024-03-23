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Германия

23 марта, 16:18

Киммих рассказал, от чего зависит его будущее в «Баварии»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, останется ли он в команде в ближайшем будущем. Он отметил, что приоритетом для него на данный момент является позитивно завершить сезон.

«У меня осталось еще больше года по контракту, так что я спокойно отношусь к этому. Интересно и важно знать, кто будет новым тренером команды», — цитирует Киммиха журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне 25-летний футболист провел 20 матчей в бундеслиге, забив 1 гол и сделав 5 голевых передач.

Сообщалось, что у футболиста конфликт с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем.

Джошуа Киммих
ФК Бавария
Томас Тухель
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