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«Лейпциг» продлил контракт с главным тренером Розе до 2025 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лейпциг» объявил о заключении нового соглашения с главным тренером Марко Розе.

46-летний специалист продлил свой действующий контракт на один год, до лета 2025 года.

«Когда я смотрел на счастливые лица тысяч болельщиков после победы в Кубке, это вызывало у меня чувство гордости. Лейпциг — мой город, а Восточная Германия — мой дом. Для меня это и большая честь, и большая ответственность — продолжать работу по развитию нашего клуба вместе с моей тренерской командой и персоналом «Лейпцига», — сказал тренер.

Розе тренирует «Лейпциг» с сентября 2022 года. По итогам сезона-2022/23 команда заняла третье место в бундеслиге и выиграла Кубок Германии.

Источник: ФК Лейпциг
Футбол
ФК Лейпциг
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