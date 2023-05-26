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Сегодня, 09:35

Маттеус: «При Нагельсманне «Бавария» держала курс на требл, а при Тухеле стала играть хуже»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший сборной Германии Лотар Маттеус высказался об игре «Баварии» после прихода Томаса Тухеля.

«Было допущено много ошибок еще до смены главного тренера, что и привело к увольнению. Однако при Нагельсманне «Бавария» держала курс на требл, а при Тухеле стала играть хуже», — приводит слова Маттеуса Bild.

49-летний специалист возглавил «Баварию» в марте этого года, сменив на посту главного тренера Юлиана Нагельсманна. После этого мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии.

В 33-м туре «Бавария» проиграла «Лейпцигу» (1:3) и упустила лидерство в бундеслиге за тур до конца чемпионата.

Лотар Маттеус
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
Юлиан Нагельсманн
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