«Манчестер Юнайтед» определился со стоимостью на Санчо

«Манчестер Юнайтед» определился со стоимостью на вингера Джейдона Санчо, сообщает Bild.

По данным источника, клуб готов расстаться с футболистом этим летом за 50-60 миллионов евро. Ранее ценник на игрока был 35-40 миллионов евро.

На данный момент 23-летний Санчо играет в аренде в дортмундской «Боруссии». Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до конца сезона.

В сентябре 2023 года «МЮ» объявил об отстранении игрока из-за его конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.