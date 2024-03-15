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Германия

15 марта, 09:03

Нагельсманн оценил будущее в сборной Германии

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, что думает о будущем в команде.

«Если до начала чемпионата Европы я получу контракт, который меня полностью устроит, вероятность того, что я его подпишу, очень высока», — сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Сообщалось, что кандидатурой немца интересуются «Бавария» и «Барселона».

Нагельсманн возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 команды.

Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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