Нагельсманн оценил будущее в сборной Германии

15 марта, 09:03
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, что думает о будущем в команде.
«Если до начала чемпионата Европы я получу контракт, который меня полностью устроит, вероятность того, что я его подпишу, очень высока», — сказал Нагельсманн на пресс-конференции.
Сообщалось, что кандидатурой немца интересуются «Бавария» и «Барселона».
Нагельсманн возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 команды.