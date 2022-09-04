Мюллер о ничьей с «Унионом»: «Они не случайно на вершине таблицы, бесплатно здесь ничего не получишь»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Германии против «Униона» (1:1).

«Унион» показал, чего мы от них ждали. Атмосфера на стадионе была именно такой, какую ожидаешь, когда приезжаешь сюда. Когда играешь против обороны «Униона», вы получаете до пяти больших моментов за игру. Слишком часто не хватало финального паса, вот почему мы сыграли вничью. Они далеко не случайно на вершине таблицы, бесплатно здесь ничего не получишь. Мы провели приличную игру, но не отличную и не ту, которой мы могли быть довольны. Но это также частично было заслугой соперника», — приводит слова Мюллера официальный сайт клуба.

В составе хозяев забитым мячом отметился нападающий Шеральдо Бекер, у гостей отличился Йозуа Киммих. После этого матча «Бавария» набрала 11 очков и опустилась на 3-е место в турнирной таблице, «Унион» с 11 баллами расположился на 4-й строчке.