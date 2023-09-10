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Сегодня, 19:17

Нагельсманн — фаворит на пост главного тренера сборной Германии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Юлиан Нагельсманн.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии, утверждает Bild.

Немецкий футбольный союз (DFB) 10 сентября объявил об увольнении 58-летнего специалиста. 9 сентября сборная Германии в товарищеском матче проиграла Японии (1:4).

Последним местом работы Нагельсманна была «Бавария», которую 36-летний специалист покинул в марте этого года. Ранее он тренировал «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

Футбол
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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 - : -
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Кельн – Хоффенхайм
 - : -
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 - : -
16.09 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
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