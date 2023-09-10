Нагельсманн — фаворит на пост главного тренера сборной Германии

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии, утверждает Bild.

Немецкий футбольный союз (DFB) 10 сентября объявил об увольнении 58-летнего специалиста. 9 сентября сборная Германии в товарищеском матче проиграла Японии (1:4).

Последним местом работы Нагельсманна была «Бавария», которую 36-летний специалист покинул в марте этого года. Ранее он тренировал «Лейпциг» и «Хоффенхайм».