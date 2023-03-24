Bild: Нагельсманн уволен из «Баварии», Тухель станет новым главным тренером команды

Юлиан Нагельсманн уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщает Bild.

По данным источника, руководство клуба уже приняло решение, в ближайшее время об этом будет объявлено официально. Новым главным тренером «Баварии» станет Томас Тухель. Контракт со специалистом уже согласован, в ближайшее время стороны подпишут все необходимые документы.

Юлиан Нагельсманн возглавил «Баварию» в июле 2021 года. Под руководством 35-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2021/22 и дважды выигрывали Суперкубок страны.

Последним клубом Томаса Тухеля был «Челси». 49-летний специалист был уволен из команды в сентябре 2022 года и с тех пор был безработным.