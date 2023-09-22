Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 12:41

Нагельсманн возглавил сборную Германии

Сергей Разин
корреспондент
Юлиан Нагельсманн.
Фото AFP
Telegram Дзен

Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн стал главным тренером сборной Германии, сообщает Немецкий футбольный союз.

36-летний тренер подписал контракт до лета 31 июля 2024 года. Нагельсманн сменил Ханси Флика, который покинул пост 10 сентября.

Юлиан Нагельсманн. В сборной Германии очередная революция. Назначили Нагельсманна — и это очень странно

Последним местом работы Нагельсманна была «Бавария», которую 36-летний специалист покинул в марте этого года. Ранее он тренировал «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.

Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
1
Обсудить
Читайте также
Отказаться нельзя подписывать. Где «красные линии» в декларациях о нейтралитете наших спортсменов? Колонка политолога
Швейцарские юристы Kellerhals Carrard представят ВАДА на слушании дела фигуристки Валиевой
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж новой Lada Granta Sport
Путин пошутил о просьбе Грефа выделить 1 млрд рублей для учебного IТ-проекта
Умерла актриса Нина Беляева
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кейн рассказал, кто из игроков «Баварии» произвел на него наибольшее впечатление

Нагельсманн о назначении в сборную Германии: «Очень хочу принять этот вызов»