Кейн рассказал, кто из игроков «Баварии» произвел на него наибольшее впечатление

Нападающий «Баварии» Харри Кейн выделил двоих игроков мюнхенцев, которые впечатлили его больше всего.

«Джамал Мусиала фантастический. Я слышал много разговоров о том, что он хорош. Было здорово наблюдать за ним на тренировках, как он двигается и как играет в атаке», — сказал Кейн в интервью TNT Sports.

Кроме того, 30-летний форвард выделил Томаса Мюллера.

«Как же он умен! Люди со стороны иногда не ценят игроков такого типа, которые за счет интеллекта находятся на шаг впереди по сравнению с остальными членами команды», — добавил Кейн.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Он провел за мюнхенцев 6 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.