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Нагельсманн: «Я не жалею, что взялся за работу в сборной Германии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал последние результаты национальной команды.

Сборная Германии уступила в двух последних товарищеских матчах: Турции (2:3) и Австрии (0:2).

«Я не жалею, что взялся за работу в сборной Германии, мне это нравится. Мы должны найти выход из этой ситуации, используя все, что у нас есть. Мне грустно, но я не расстроен. Поражения ранили. Теперь нам нужно меньше говорить и больше делать на поле», — приводит слова Нагельсманна журналист Фабрицио Романо.

36-летний специалист возглавил сборную Германии в сентябре этого года. Ранее он тренировал «Баварию», «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

Футбол
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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