Нагельсманн: «Я не жалею, что взялся за работу в сборной Германии»

Сегодня, 18:06
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал последние результаты национальной команды.
Сборная Германии уступила в двух последних товарищеских матчах: Турции (2:3) и Австрии (0:2).
«Я не жалею, что взялся за работу в сборной Германии, мне это нравится. Мы должны найти выход из этой ситуации, используя все, что у нас есть. Мне грустно, но я не расстроен. Поражения ранили. Теперь нам нужно меньше говорить и больше делать на поле», — приводит слова Нагельсманна журналист Фабрицио Романо.
36-летний специалист возглавил сборную Германии в сентябре этого года. Ранее он тренировал «Баварию», «Лейпциг» и «Хоффенхайм».