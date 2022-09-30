Нагельсманн ждет непростой игры в матче «Баварии» с «Байером»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, чего ждет от матча 8-го тура чемпионата Германии против «Байера».

«У «Байера» на данный момент тоже сложная ситуация. Но у клуба отличный состав и тренер. Это будет топ-матч, пусть даже положение в таблице говорит об обратном», — цитирует Нагельсманна пресс-служба клуба.

Матч «Бавария» — «Байер» состоится сегодня, 30 сентября. Начало — в 21.30 (мск).

«Байер» идет на 15-м месте в чемпионате Германии после 7 туров. «Бавария» располагается на 4-й строчке.