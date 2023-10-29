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Германия

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Кейн — о голе «Дармштадту: «Я молился, чтобы мяч опустился ниже перекладины»

Кейн поделился впечатлениями от гола с середины поля в ворота «Дармштадта»
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн поделился впечатлениями от гола с середины поля в ворота «Дармштадта» (8:0) в матче 9-го тура бундеслиги-2023/24. Кейн в этом матче оформил хет-трик.

«Это, наверное, один илучших голов в моей карьере. Краем глаза я увидел вратаря в странной позиции. Мы вели уже с большим перевесом, так что я подумал, почему бы не попытаться пробить. Когда мяч был в воздухе, я просто молился, чтобы он опустился ниже перекладины. Я пытался забить со своей половины поля и раньше, но этот гол получился идеальным», — приводит слова форварда Bayern & Germany.

В бундеслиге-2023/24 30-летний игрок сборной Англии провел 9 игр, забил 12 голов.

Гарри Кейн
ФК Бавария
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