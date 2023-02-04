Нападающий «Боруссии» забил первый гол в официальном матче после химиотерапии и двух операций

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер отличился в матче 19-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».

Для 28-летнего ивуарийца это первый гол в официальных матчах после длительного лечения.

В июле 2022 года у футболиста выявили злокачественную опухоль яичка. Футболист прошел курс химиотерапии и перенес две операции.

На данный момент он успел провести 4 матча, в которых теперь на его счету 1 гол и 1 голевая передача.