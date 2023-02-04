Нападающий «Боруссии» забил первый гол в официальном матче после химиотерапии и двух операций

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер отличился в матче 19-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».
Для 28-летнего ивуарийца это первый гол в официальных матчах после длительного лечения.
В июле 2022 года у футболиста выявили злокачественную опухоль яичка. Футболист прошел курс химиотерапии и перенес две операции.
На данный момент он успел провести 4 матча, в которых теперь на его счету 1 гол и 1 голевая передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования