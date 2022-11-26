18-летний Мукоко заявил, что пока не планирует покидать дортмундскую «Боруссию»

26 ноября, 20:43
Нападающий Юссуфа Мукоко заявил, что не планирует в ближайшем будущем уходить из дортмундской «Боруссии».
«Мне комфортно в Дортмунде, люблю эту команду. Я хочу пока оставаться здесь. Но для меня важно, какие цели преследует клуб и какие перспективы предложит мне. Это важный момент», — приводит слова Мукоко Bild.
Немецкий клуб предложил 18-летнему форварду новый контракт с зарплатой около 5 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что за Мукоко следят «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Действующий контракт игрока с командой из Дортмунда действует до конца нынешнего сезона.
В текущем сезоне молодой форвард провел 21 матч в составе дортмундской «Боруссии», забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.
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Основные источники исследования