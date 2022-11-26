Маттеус считает, что Мусиала может стать новым Месси

Сегодня, 11:55
Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о нападающем национальной команды и «Баварии» Джамале Мусиале.
«Мусиала может стать новым Месси. Ему всего-то 19 лет, он очень целеустремленный парень. Я его поклонник. Мне нравится он как игрок, и как личность вне поля. Джамала прямая противоположность Неймару», — цитирует Маттеуса AS.
В этом сезоне чемпионата Германии Джамал провел 14 матчей, забив 9 голов и сделав 6 ассистов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования