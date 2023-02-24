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Германия

Сегодня, 22:56

Нойер посетил командное собрание «Баварии»

Иван Шитик
Корреспондент
Мануэль Нойер.
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер посетил командное собрание перед матчем 22-го тура чемпионата Германии против «Униона», сообщает Bild.

Вратарь, который 10 декабря сломал ногу во время отдыха, катаясь на горных лыжах, и выбыл до конца сезона, передвигался без помощи костылей, хотя и прихрамывал.

«Бавария», «Унион» и дортмундская «Боруссия» лидируют в турнирной таблице бундеслиги: у каждой из команд по 43 набранных очка после 21 матча.

Матч «Бавария» — «Унион» состоится в воскресенье, 26 февраля.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
ФК Унион Берлин
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