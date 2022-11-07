Нюбель не вернется в «Баварию» из «Монако» в следующем году

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», не вернется в немецкий клуб следующим летом.

Эту информацию подтвердил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

«Нойер определенно будет играть еще два-три года, и Свен Ульрайх тоже остается в команде. Нюбель не вернется в 2023 году. Мы говорили с Алексом о наших планах, в какой-то момент нам предстоит принять решение», — цитирует Салихамиджича Sky Sports.

В нынешнем сезоне 26-летний вратарь провел за «Монако» 22 матча, пропустив в них 30 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость немецкого футболиста в 10 миллионов евро. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2025 года.