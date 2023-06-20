Сегодня, 19:51
Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал свой приезд в Россию во время отпуска.
— Что ты делаешь в России? Ты проводишь здесь отпуск?
— Да, я у себя дома. Россия — это мой дом, это нормально ехать сюда после тяжёлого сезона.
— Сразу понял, что после сезона поедешь в отпуск в Россию или были еще какие-то варианты?
— Я в первую очередь хотел побывать дома, и на данный момент я здесь, — цитирует Ондуа Metaratings.
Контракт 27-летнего полузащитника с «Ганновером» истекает в конце июня. В прошедшем сезоне Ондуа провел два матча за команду во второй бундеслиге, не отметившись результативными действиями.