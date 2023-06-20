Ондуа — об отпуске в России: «Это мой дом»

Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал свой приезд в Россию во время отпуска.

— Что ты делаешь в России? Ты проводишь здесь отпуск?

— Да, я у себя дома. Россия — это мой дом, это нормально ехать сюда после тяжёлого сезона.

— Сразу понял, что после сезона поедешь в отпуск в Россию или были еще какие-то варианты?

— Я в первую очередь хотел побывать дома, и на данный момент я здесь, — цитирует Ондуа Metaratings.

Контракт 27-летнего полузащитника с «Ганновером» истекает в конце июня. В прошедшем сезоне Ондуа провел два матча за команду во второй бундеслиге, не отметившись результативными действиями.