Ондуа попрощался с «Ганновером»: «Пришло время начать новый путь»

Полузащитник Гаэль Ондуа попрощался с «Ганновером» и сообщил о переходе в швейцарский «Серветт».

«Пришло время начать новый путь в моей профессиональной карьере, играя за «Серветт». Я счастлив, что буду в Швейцарии в следующем сезоне! Но прежде чем я начну что-то новое, я чувствую, что мне очень нужно попрощаться с великой семьей «Ганновера» и сказать большое спасибо. Мое спортивное развитие было бы невозможным без вас. Я прощаюсь с друзьями и благодарен за опыт, который я получил от каждого из вас. Я желаю вам успехов в будущем, потому что все вы заслуживаете этого. От всего сердца говорю вам большое спасибо! До скорой встречи на поле с клубом «Серветт» и сборной Камеруна», — написал Ондуа в социальной сети.

27-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и имеет российское гражданство. Ранее он уже играл за «Серветт». Также Ондуа выступал за датский «Вайле» и махачкалинский «Анжи».