Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

20 июля, 23:29

Ондуа попрощался с «Ганновером»: «Пришло время начать новый путь»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Полузащитник Гаэль Ондуа попрощался с «Ганновером» и сообщил о переходе в швейцарский «Серветт».

«Пришло время начать новый путь в моей профессиональной карьере, играя за «Серветт». Я счастлив, что буду в Швейцарии в следующем сезоне! Но прежде чем я начну что-то новое, я чувствую, что мне очень нужно попрощаться с великой семьей «Ганновера» и сказать большое спасибо. Мое спортивное развитие было бы невозможным без вас. Я прощаюсь с друзьями и благодарен за опыт, который я получил от каждого из вас. Я желаю вам успехов в будущем, потому что все вы заслуживаете этого. От всего сердца говорю вам большое спасибо! До скорой встречи на поле с клубом «Серветт» и сборной Камеруна», — написал Ондуа в социальной сети.

27-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и имеет российское гражданство. Ранее он уже играл за «Серветт». Также Ондуа выступал за датский «Вайле» и махачкалинский «Анжи».

Гаэль Ондуа
Футбол
ФК Ганновер
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Минеев рассказал, что будет делать, если встретит Усика на фронте: «Стрелять»
Черчесова уволили из «Ференцвароша» после вылета из Лиги чемпионов
Путин заявил о стратегической важности Арктической зоны для России
Михельсон назвал сроки вывода «Арктик СПГ – 2» на полную мощность
В Белом доме назвали ориентировочные сроки поставок F-16 на Украину
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Симонс: «Переход в «Лейпциг» — правильный шаг для меня»