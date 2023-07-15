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Опенда объяснил, почему выбрал «Лейпциг»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Лейпцига» Лои Опенда объяснил, почему решил перейти в немецкий клуб из «Ланса». 23-летний немец поставил подпись под трехлетним контрактом.

«Я очень рад присоединиться к «Лейпцигу». Клуб входит в число лучших команд бундеслиги, регулярно участвует в Лиге чемпионов и дважды подряд выиграл Кубок Германии. Это невероятно захватывающий клуб, и после первой встречи с Максом Эберлом (спортивным директором) и Марко Розом (тренером) я сразу понял, что хочу продолжить карьеру именно в «Лейпциге», — приводит пресс-служба клуба слова Опенда.

В прошлом сезоне бельгийский форвард сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи.

Футбол
ФК Лейпциг
Лоис Опенда
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