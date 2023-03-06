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Германия

Сегодня, 14:42

«Плачу цену за свою позицию». Ондуа намекнул, почему не играет за «Ганновер»

Гаэль Ондуа.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа рассказал, почему перестал попадать в состав немецкого клуба.

«Если коротко — в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.

Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену", — написал Ондуа в своей колонке на Sports.ru.

27-летний полузащитник родился в Камеруне, но является воспитанником академии «Локомотива». Ранее он играл на ЧМ-2022 в составе сборной Камеруна в бутсах с российским флагом. Его контракт с «Ганновером» рассчитан до конца текущего сезона.

Гаэль Ондуа. «Я на 9,5 балла русский». На ЧМ-2022 есть футболист из России, который мечтал играть за нас, но теперь в сборной Камеруна

Источник: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/greenlion/3120505.html
Гаэль Ондуа
Футбол
ФК Ганновер
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