«Плачу цену за свою позицию». Ондуа намекнул, почему не играет за «Ганновер»

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа рассказал, почему перестал попадать в состав немецкого клуба.

«Если коротко — в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.

Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену", — написал Ондуа в своей колонке на Sports.ru.

27-летний полузащитник родился в Камеруне, но является воспитанником академии «Локомотива». Ранее он играл на ЧМ-2022 в составе сборной Камеруна в бутсах с российским флагом. Его контракт с «Ганновером» рассчитан до конца текущего сезона.