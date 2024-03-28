«Райо Вальекано» интересуется полузащитником «Баварии» Сарагосой

«Райо Вальекано» хочет арендовать полузащитника «Баварии» Брайана Сарагосу, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, испанский клуб попытается взять хавбека в аренду, если команда по итогам текущего сезона останется в ла лиге.

После 29 туров чемпионата Испании «Райо Вальекано» занимает 15-е место, набрав 29 очков.

21-летний Сарагоса перешел в «Баварию» из «Гранады» 1 февраля этого года. За мюнхенцев он провел 2 матча, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с мюнхенцами рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.