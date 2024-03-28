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Германия

28 марта, 17:22

Нагельсманн хочет тренировать сборную Германии на чемпионате мира-2026

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Немецкий футбольный союз в ближайшее время проведет переговоры с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном о новом контракте, сообщает Bild.

По информации источника, 36-летний специалист еще не принял окончательного решения, но он заинтересован в перспективе возглавлять национальную команду до чемпионата мира 2026 года.

Нагельсманн руководит сборной Германии с сентября 2023 года. Его текущее соглашение рассчитано до конца июля 2024 года. До национальной команды он тренировал «Баварию», «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

В групповом этапе чемпионата Европы-2024 с Германией сыграют Шотландия, Венгрия и Швейцария.

Футбол
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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