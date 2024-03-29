Хаби Алонсо сделал заявление по своему будущему в «Байере»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал о своем будущем в клубе.

«Моя работа в «Байере» не закончена. Я хочу помогать команде. Здесь все хорошо. Я еще молодой тренер, думаю, это лучшее решение для моего будущего. Я уверен в этом», — приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо.

42-летний Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года. Контракт испанца с немецким клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Реал», «Ливерпуль» и «Бавария» интересуются услугами специалиста.

После 26 туров чемпионата Германии «Байер» идет первым с 70 очками.