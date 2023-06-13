«Реал» вернулся в борьбу за нападающего «Айнтрахта» Коло-Муани

«Реал» вернулся в борьбу за трансфер нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, на игрока также претендуют «Бавария», «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «Айнтрахт» отпустит Коло-Муани в летнее трансферное окно за 80 миллионов евро.

Действующий контракт форварда с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне 24-летний Коло Муани сыграл 46 матчей за «Айнтрахт», забив 23 гола и отдав 17 результативных передач.