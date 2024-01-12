Розетти провел сбор с немецкими судьями

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти провел сбор вместе с немецкими судьями.

Он проходил в течение нескольких дней в португальском городе Лагуш в округе Фару. В нем участвовали 24 судьи из бундеслиги, 35 ассистентов и 16 арбитров из второй бундеслиги.

В течение недели у рефери были теоретические и практические занятия, разбор моментов из матчей этого сезона и тесты по физической подготовке. Итальянец Розетти, как правило, участвует в сборах, организованных УЕФА, и занимается с арбитрами, которые судят матчи под эгидой этой организации. А тут он не только присутствовал на занятиях, но и сам провел семинар по правилам игры, касающимся игры рукой.

Роберто Розетти.

Роберто Розетти.

«Мы говорили на эту тему больше часа, — отметил Розетти в интервью Германскому футбольному союзу. — Наша главная задача — добиться единообразия в трактовках. Рефери нужно быть последовательным в ходе одного матча, тому же судье необходимо сохранять последовательность во множестве игр и одинаково оценивать одни и те же фолы с первой и до последней минуты. Наконец, нам нужно быть последовательными уже как группе судей. Это требование современного футбола».