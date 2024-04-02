«Саарбрюкен» и «Кайзерслаутерн» сыграют в рамках 1/2 финала Кубка Германии во вторник, 2 апреля. Матч пройдет на стадионе «Людвигс парк штадион» в Саарбрюккене, Германия. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Ключевые события матча Кубка Германии будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Победитель матча сыграет в финале в Берлине с «Байером» или дюссельдорфской «Фортуной», которые встретятся во втором полуфинале в среду, 3 апреля.

В январе 2022 года «Матч ТВ» продлил телевизионные права на показ Кубка Германии по футболу. Новое соглашение рассчитано на четыре сезона — до турнира 2025/26 годов и включает в себя все виды медиаправ. Однако видеотрансляция противостояния «Саарбрюкен» — «Кайзерслаутерн» отсутствует на официальном сайте телеканала «Матч ТВ». Вероятно, прямой эфир полуфинала Кубка Германии будет доступен в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах, например, здесь,