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Германия

24 ноября, 11:50

Салихамиджич заявил, что «Бавария» не собирается быть активной на трансферном рынке зимой

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что мюнхенский клуб не собирается выходить на зимний трансферный рынок, несмотря на травмы Лукаса Эрнандеса и Нуссаира Мазрауи.

«Мы не будем ничего делать в январское трансферное окно. Во-первых, потенциальные сделки обошлись бы нам слишком дорого, а во-вторых, мы не видим никаких вариантов», — цитирует функционера Sport Bild.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 34 очка за 15 туров. По итогам группового этапа Лиги чемпионов заняла первое место в квартете C. Мюнхенская команда встретится в 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ». Первый матч пройдет 14 февраля 2023 года на «Альянц Арена».

ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
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