Салихамиджич заявил, что «Бавария» не собирается быть активной на трансферном рынке зимой

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что мюнхенский клуб не собирается выходить на зимний трансферный рынок, несмотря на травмы Лукаса Эрнандеса и Нуссаира Мазрауи.

«Мы не будем ничего делать в январское трансферное окно. Во-первых, потенциальные сделки обошлись бы нам слишком дорого, а во-вторых, мы не видим никаких вариантов», — цитирует функционера Sport Bild.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 34 очка за 15 туров. По итогам группового этапа Лиги чемпионов заняла первое место в квартете C. Мюнхенская команда встретится в 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ». Первый матч пройдет 14 февраля 2023 года на «Альянц Арена».