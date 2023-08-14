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Германия

14 августа, 23:50

Саттон: «Больше всего Кейн будет жалеть, что не перешел в «Манчестер Сити»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон считает, что форвард «Баварии» Гарри Кейн будет сожалеть о том, что два года назад не решился на переход в «Манчестер Сити».

«Больше всего он будет жалеть о том, что не добился перехода в «Манчестер Сити». Он будет жалеть об этом сильнее всего. Но это в прошлом. Хочется выигрывать трофеи, хочется перейти в большой клуб — и вот он поехал в «Баварию» за трофеями. Нельзя не согласиться с тем, что Кейн хочет завоевывать трофеи, и в «Баварии» он будет их завоевывать», — приводит Daily Mail слова Саттона.

12 августа «Бавария» объявила о переходе Кейна, который ранее выступал за лондонский «Тоттенхэм». Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на четыре года, а сумма сделки составила более 100 миллионов евро. За немецкую команду Кейн дебютировал в матче против «Лейпцига» в Суперкубке Германии (0:3).

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12405141/Was-Bayern-Munich-best-Harry-Kane-CHRIS-SUTTON-IAN-LADYMAN-debate-100m-England-skipper-better-summer-Mail-Sports-new-podcast-Kicking-Off.html
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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