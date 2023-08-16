Кейн: «Играя в «Баварии», ты обязан побеждать и каждый год выигрывать титулы»

Форвард «Баварии» Харри Кейн поделился ожиданиями от первого сезона в клубе.

«Многие говорят о трофеях как о том, зачем я пришел сюда, но в конечном счете я пришел сюда, чтобы совершенствоваться, ощущать давление от необходимости выигрывать титулы каждый год, далеко заходить в Лиге чемпионов и доводить себя до предела. Играя в таком клубе, как «Бавария», ты должен побеждать. В этом нет никаких сомнений. Если ты не выигрываешь или выступаешь плохо, в тебе будут сомневаться. Я справлялся с этим на протяжении всей своей карьеры, будь то в «Тоттенхэме» или в сборной Англии», — приводит слова Кейна Sky Sports.

«Бавария» в первом туре бундеслиги-2023/24 сыграет на выезде с «Вердером» 18 августа.

Мюнхенцы объявили о подписании контракта с Кейном 12 августа. Сообщалось, что они заплатили за 30-летнего англичанина 120 миллионов евро.