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Германия

Сегодня, 18:05

Спортивный директор «Айнтрахта» может перейти на аналогичную должность в «Ливерпуль»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше может перейти на аналогичную должность в «Ливерпуль», утверждает The Athletic.

В конце этого сезона «Ливерпуль» расстанется со своим спортивным директором Джулианом Уордом, причем расставание было анонсировано еще в ноябре.

«Ливерпуль» рассматривал на эту должность кандидатуру Пола Митчелла, но тот склоняется к тому, чтобы продолжить работу в «Монако». Поэтому теперь на радаре у «красных» находится 42-летний Креше.

Креше трудится в «Айнтрахте» с 2021 года, перебравшись во Франкфурт из «Лейпциг». Ранее он пробовал себя ассистентом главного тренера в «Байере», но быстро перешел на директорскую работу.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Ливерпуль
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