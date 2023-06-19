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Германия

Сегодня, 19:48

Стал известен список игроков, которыми «Бавария» хочет усилить линию нападения

Виталий Косик
Корреспондент
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«Бавария» определилась с вариантами на усиление позиции форварда в летнее трансферное окно, сообщает Sport1.

Сообщается, что руководство мюнхенцев могут сделать ставку на молодого нападающего команды Матиса Теля. Также в клубе рассматривают другие варианты усиления проблемной позиции.

В списке руководства «Баварии» находятся форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш, нападающий «Аталанты» Расмус Хойлун и футболист «Вердера» Никлас Фюллькруг.

Сообщается, что мюнхенская команда может подписать дорогостоящего игрока ближе к концу трансферного окна в случае снижения цены на одного из футболистов.

Футбол
ФК Бавария
Гонсалу Рамуш
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