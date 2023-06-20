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Германия

Сегодня, 09:21

«Бавария» может летом подписать нападающего «Вердера» Фюллькруга

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» интересуется нападающим «Вердера» Никласом Фюллькругом, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По данным источника, между клубами начались новые переговоры. «Бавария» находится в постоянном контакте с менеджерами 30-летнего игрока. «Вердер» заинтересован в продаже Фюллькруга за 15-25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард сыграл за «Вердер» 30 матчей, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК Вердер
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