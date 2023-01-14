Тен Хаг рассказал, какие уроки извлек из совместной работы с Гвардиолой в «Баварии»

Сегодня, 09:50
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, чему научился у Хосепа Гвардиолы за время работы в «Баварии».
52-летний голландец возглавлял дубль мюнхенцев, а испанец — первую команду.
«Самое лучшее, что я извлек из работы с ним, — это желание владеть инициативой. В футболе важное значение имеет результат, однако вы хотите добиваться его определённым образом, развлекаясь. Лучший футбол — это не только победы, но и способность развлекать фанатов», — цитирует тен Хага UtdDistrict.
Сегодня, 14 января, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования