Тен Хаг рассказал, какие уроки извлек из совместной работы с Гвардиолой в «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, чему научился у Хосепа Гвардиолы за время работы в «Баварии».

52-летний голландец возглавлял дубль мюнхенцев, а испанец — первую команду.

«Самое лучшее, что я извлек из работы с ним, — это желание владеть инициативой. В футболе важное значение имеет результат, однако вы хотите добиваться его определённым образом, развлекаясь. Лучший футбол — это не только победы, но и способность развлекать фанатов», — цитирует тен Хага UtdDistrict.

Сегодня, 14 января, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 20-го тура чемпионата Англии.