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Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может перейти в «Челси» всего за 10 миллионов евро, сообщает журналист Кристиан Фальк.
По информации источника, контракт французского игрока истекает в конце сезона-2022/23, и поскольку «синие» нуждается в усилении атаки, а немецкий клуб хочет заработать, то сделка по сниженной цене за Тюрама может быть заключена.
Ранее сообщалось, что 25-летний форвард хочет уйти из «Боруссии» летом в статусе свободного агента.
В текущем сезоне Тюрам провел 17 матчей за команду из Менхенгладбаха во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.
Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.
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