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Германия

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Тухель — о матче с «Хоффенхаймом»: «Мы сделали шаг назад»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о матче 28-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (1:1).

«Конечно, результат для меня является самым важным, но то, как мы играли, также разочаровало. Слишком медленно и слишком много ошибок. У нас был момент, когда мы неправильно отдали шесть-семь передач за 60 секунд. Мы сделали шаг назад, хотя была возможность сделать шаг вперед и почувствовать уверенность. Ничего из этого нам не удалось. Я удивлен этой игрой после того, как мы сыграли против «Фрайбурга» и 70 минут против «Манчестер Сити». Я действительно почувствовал энергию на тренировках. Теперь я абсолютно недоволен», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 59 очков за 28 туров.

Футбол
ФК Бавария
ФК Хоффенхайм
Томас Тухель
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Бундеслига: «Бавария» не смогла обыграть «Хоффенхайм», «Штутгарт» и «Боруссия» Д сыграли вничью и другие матчи 28-го тура